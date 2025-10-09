Историк русской кухни Павел Сюткин арестован по делу о фейках об армии

Черемушкинский районный суд в Москве отправил под стражу на два месяца блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В действиях блогера усмотрели мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Павел Сюткин писал статьи о том, как ели в России в разные эпохи. Мужчина сотрудничал с интернет-изданием Republic (объявлено иноагентом в РФ). На его YouTube-канале более 12,7 тыс. подписчиков, в Telegram — около 3,6 тыс.