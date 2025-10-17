«Автодор» получил одобрение Главгосэкспертизы на пятый этап обхода Адлера

Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение Главгосэкспертизы на пятый этап строительства обхода Адлера — части скоростного дублера трассы Джубга — Сочи (А-147) в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Этап предусматривает строительство левоповоротной разворотной эстакады длиной 368 м с семью опорами и подпорными стенами в районе санатория «Кудепста». Эстакада позволит водителям, выезжающим из тоннеля обхода Адлера со стороны Красной Поляны, безопасно менять направление движения в сторону Сириуса, а также развернуться из микрорайона Кудепста и прилегающих районов.

По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, новая разворотная петля устранит необходимость перепробега по А-147 до существующего разворота в Хосте, разгрузив городскую уличную сеть и сокращая время в пути до получаса в часы пик.

Строительство скоростной платной трассы от Джубги до Сочи, стоимость которой оценивается в 1,4 трлн руб., разбито на девять этапов. В рамках обхода Адлера уже ведется возведение другой разворотной эстакады длиной 362 м через трассу А-149 и русло реки Мзымта.

Проект позволит ускорить движение к аэропорту Адлера и снизить нагрузку на интенсивно развивающиеся районы, учитывая, что существующая дорога Джубга — Сочи является единственным автомобильным маршрутом к региону, с пиком трафика летом до 100 тыс. автомобилей в сутки.

Екатерина Голубева