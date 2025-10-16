Кондратьев назвал запуск международного парома в Сочи преждевременным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против организации международного грузопассажирского паромного сообщения в порт Сочи, отметив, что запуск такого рейса в нынешних условиях небезопасен и преждевременен. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна»,— подчеркнул глава региона. По его словам, паром «Сибридж», рассчитанный на перевозку до 200 легковых и грузовых машин, требует тщательной проверки транспортных средств, что организовать в порту Сочи на данный момент невозможно.

Вениамин Кондратьев отметил, что позиция региона неоднократно доводилась до профильных ведомств и органов безопасности на всех предварительных встречах. Тем не менее инициатор перевозки получил разрешение в Росморречфлоте и запустил паром в тестовый рейс, который уже находится на рейде порта. «Без согласия с нашей стороны — паром "Сибридж" отправился в тестовый рейс. Это недопустимая ситуация»,— заявил глава региона.

Господин Кондратьев подчеркнул, что Сочи является главным курортом страны, который ежегодно посещают миллионы туристов, и приоритетной задачей остается сохранение этого статуса и обеспечение безопасности всех отдыхающих. Со своей стороны администрация края готовит обращение в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома.

Мария Удовик