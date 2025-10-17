Вучич допустил попытки «левой Америки» сорвать новую встречу Путина и Трампа

Будапешт неслучайно был выбран местом проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает президент Сербии Александр Вучич. Он не сказал, что может значить этот выбор, но заявил, что власти других европейских стран вряд ли ему обрадуются. Президент полагает, что в ближайшие дни «либеральная, левая Америка» и некоторые европейские страны окажут давление, чтобы не допустить проведения саммита.

«Я рад, что Венгрию выбрали местом проведения этой встречи, но не уверен, что другие европейские центры будут так же рады, как Белград. Выбор Будапешта не случаен»,— сказал господин Вучич (цитата по RTS).

Господин Вучич также сказал, что на саммите, вероятно, президенты будут обсуждать не только урегулирование военного конфликта на Украине. Они могут затронуть тему «новой энергетической карты мира» и то, как мировые державы ее будут ее делить, сказал сербский президент.

Дональд Трамп накануне заявил о том, что собирается встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Точная дата не объявлялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что саммит может состояться в ближайшие две недели или позже. На следующей неделе должны пройти переговоры высокопоставленных российских и американских чиновников.

