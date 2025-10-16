Делегации России и США проведут переговоры на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе пройдут переговоры российских и американских высокопоставленных чиновников. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место встречи посланников еще не определено. Об этом господин Трамп написал в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

После этих переговоров пройдет саммит еще более высокого уровня, написал господин Трамп. Он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы обсудить, смогут ли они «положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной», сообщил он. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп лично встречались в Анкоридже 15 августа. Они также обсуждали завершение конфликта между Россией и Украиной.

Завтра американский президент намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Зеленский планирует договориться о поставках оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk, заявлял господин Трамп.