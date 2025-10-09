Владелец «Волгонефть-212» взыскал компенсацию после крушения танкера

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Каматрансойл», владельца танкера «Волгонефть-212», к компании-фрахтователю «Кама шиппинг» о взыскании компенсации за утрату судна, потерпевшего крушение у Керченского пролива в декабре 2024 года. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Сумма частично удовлетворенного иска не уточняется. Изначально «Каматрансойл» требовал взыскать 200 млн руб. убытков, связанных с гибелью самоходного наливного судна, переданного без экипажа по договору аренды в феврале 2016 года.

По данным служб морского поиска и спасения, среди основных причин крушения рассматривались ошибки экипажа в сложных метеоусловиях. На момент катастрофы танкер был укомплектован не полностью: из требуемых трех членов экипажа с дипломами судоводителей для данного типа судов фактически имели квалификацию только два. При этом капитан судна предоставил морскому порту Кавказ неверные сведения о составе экипажа.

Ранее представители «Кама шиппинг» заявляли, что кораблекрушение произошло из-за форс-мажора — сильного шторма, а судовладелец танкера свою вину отрицал.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма. В результате происшествия в Черное море вылилось около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Гречко