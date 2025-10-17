Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Запорожском направлении погиб разведчик из Северной Осетии Василий Марзоев

В ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении погиб разведчик Василий Марзоев. Его представили к званию Героя России посмертно, написал в своем Telegram-канале глава республики Северная Осетия—Алания Сергей Меняйло.

Фото: ТК Mash Gor

Василий Мерзоев — потомственный военный из Северной Осетии. Его отец — генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, дядя — заместитель командующего 58-й армии СКВО Станислав Марзоев.

Молодой человек командовал разведывательным взводом 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии.

Мария Хоперская

