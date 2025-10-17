«Интерфакс»: Новак проведет совещание по топливным вопросам 22 октября

Вице-премьер России Александр Новак 22 октября проведет совещание по поводу ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Предыдущую серию совещаний господин Новак провел 9 октября. Вице-премьер поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса и соблюдения баланса розничных цен.

15 октября Александр Новак сообщил, что правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. По словам вице-премьера, на российском рынке топлива иногда возникают транспортно-логистические проблемы, но правительство прикладывает все усилия, чтобы ситуация оставалась стабильной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат российским нефтяным компаниям по топливному демпферу с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026-го. Также отменяются акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.

