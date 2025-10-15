Новак сообщил об обнулении пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас мы, правительство, обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможности поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты»,— заявил господин Новак (цитата по ТАСС). Он отметил, что ранее в России действовала импортная пошлина в размере 5%, которая делала ввоз нефтепродуктов невыгодным.

В основном инфраструктура в России подготовлена для экспорта, поэтому возможностей для импорта не так много, добавил Александр Новак. По его словам, если экономические операторы смогут найти варианты для импорта, то им предоставят такую возможность.

Сегодня президент Санкт-Петербургской биржи Игорь Артемьев заявил, что с сентября белорусские компании увеличили поставки нефтепродуктов на торговую площадку. Как стало известно «Ъ», в условиях падения производства и дефицита бензина в некоторых регионах правительство России намерено увеличить поставки бензина из Белоруссии.

