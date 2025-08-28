Бюджет пустят в расходы

Сразу несколько собеседников «Ъ-Приволжье» в органах власти утверждают, что региональные власти не исключают варианта с секвестированием областного бюджета. Некоторые расходные статьи уже начали переносить на 2026 год, сдвинулись сроки размещения облигационного займа на 15 млрд руб., коммерческие кредиты и дефицит бюджета увеличились на 9 млрд руб., а ряд чиновников на заседаниях заксобрания открыто говорят о «проблемах с бюджетом». В минфине сообщили, что не рассматривают вопрос секвестирования, однако обсуждение идет, отметил председатель комитета заксобрания по бюджету Александр Шаронов. Бюджет исполняется напряженно, сокращать и переносить расходы придется, полагает депутат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве Нижегородской области и в заксобрании обсуждают вариант секвестирования расходов регионального бюджета, выяснил «Ъ-Приволжье». Собеседники в кабмине региона отметили, что бюджет исполняется сложно, налоговые поступления сокращаются, а траты растут. В итоге некоторые из них придется сокращать. На обсуждениях поправок к бюджету на заседаниях комитетов заксобрания в августе министр финансов Ольга Сулима сообщила об ожидаемом недопоступлении неналоговых доходов на 4,1 млрд руб., в связи с чем на эту сумму была уменьшена доходная часть казны. Из них 3,4 млрд руб. — от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, еще 184,3 млн руб. — от использования госимущества и 641,8 млн руб. — от оказания платных услуг и компенсации затрат государству.

В последней версии бюджета 2025 года, утвержденной 28 августа, дефицит был увеличен на 9 млрд руб. и достиг 45,3 млрд руб. Сопоставимо выросла доля коммерческих заимствований, прежде составлявшая 20,6 млрд руб.

По данным минфина, плановые доходы бюджета 2025 года оцениваются в 365,3 млрд руб., а ожидаемое исполнение доходной части запланировано в объеме 361,1 млрд руб. При этом расходы запланированы в объеме 401,6 млрд руб., а ожидаются на сумму 406,4 млрд руб. Обслуживание госдолга обойдется в 6,1 млрд руб., его объем на 1 августа составил 171,4 млрд руб., из которых 133,9 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты, 22 млрд руб. — на ценные бумаги, еще 14 млрд руб. — на коммерческие займы и 1,4 млрд руб. — на госгарантии.

Расходы в объеме 276 млн руб., запланированные на мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения, уже сократили, отметил председатель комитета заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов. «Средства просто снимаются с 2025 года и не переносятся ни на 2026-й, ни на 2027-й годы. Эти мероприятия были запланированы после большого количества жалоб жителей нескольких районов Нижнего Новгорода и согласованы с губернатором и вошли в дорожную карту»,— подчеркнул господин Беспалов. Ольга Сулима ответила, что контракты на ремонты не заключены и никаких соглашений по поводу средств подписано не было. Однако средства могут быть учтены при формировании бюджета 2026 года, заверила министр.

«Проблемы с бюджетом» на заседании транспортного комитета упоминал и замминистра транспорта Андрей Ермолаев, докладывая о состоянии мостов в Нижегородской области. Как писал «Ъ-Приволжье», более половины переправ и путепроводов находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, на их ремонт, по подсчетам минтранса, потребуется 24,5 млрд руб. Ежегодно состояние мостов ухудшается, чтобы увеличить объемы ремонтов, потребуется финансирование не только дорожного фонда, но и областного бюджета. «Мы знаем, что с областным бюджетом есть проблемы, поэтому ждем. Если финансовая ситуация улучшится, будем обращаться за деньгами», — пообещал господин Ермолаев.

В минфине Нижегородской области сообщили «Ъ-Приволжье», что вопрос секвестирования расходов бюджета сейчас не рассматривается. «При этом продолжается работа по оптимизации расходной части бюджета, в том числе за счет возможной экономии от проведения конкурсных процедур», — отметили в министерстве.

Уменьшение отдельных статей расходов 2025 года и перенос на 2026 год там объяснили актуализацией численности получателей отдельных социальных выплат, экономией на торгах и переносом срока работ по отдельным объектам.

В министерстве признали снижение поступлений по налогу на прибыль организаций в связи с сокращением налоговой базы по ряду предприятий, однако заверили, что похожая ситуация наблюдается в большинстве российских регионов. При этом темп роста поступлений налога на прибыль организаций по Приволжскому федеральному округу на 1 августа 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года по Нижегородской области не превышает средних значений по другим субъектам ПФО (85–87%)», — подчеркнули в минфине.

Там добавили, что «все принятые расходные обязательства областного бюджета выполняются своевременно и в полном объеме».

Впрочем, возможность секвестирования расходов бюджета все же обсуждается, подтвердил «Ъ-Приволжье» председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. По его словам, сокращение не коснется статей расходов по публичным социальным обязательствам региона: юридической возможности для этого нет. «Но есть другие планы развития, которые придется пересматривать и, возможно, переносить на более отдаленные периоды», — сообщил Александр Шаронов.

Исполнение областного бюджета идет «очень напряженно» и вопрос о секвестровании ряда статей придется решать до конца года, подытожил депутат.

Роман Рыскаль