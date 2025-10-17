Налоговые доходы бюджета Нижегородской области сократятся на 6,3 млрд рублей
Налоговые доходы бюджета Нижегородской области в 2025 году сократятся на 6,3 млрд руб. Об этом говорится в проекте поправок к областному бюджету, внесенных в заксобрание региона.
В пояснительной записке уточняется, что поступление налога на прибыль организаций снизится на 3,4 млрд руб., а налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН) — на 2,8 млрд руб.
При этом неналоговые доходы бюджета увеличатся на 643,2 тыс. руб. за счет продажи имущества, компенсаций затрат государства и штрафов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии 2025 года сборы по налогу на прибыль в бюджет Нижегородской области сократились на 13% из-за высокой ключевой ставки и удорожания кредитов для бизнеса.