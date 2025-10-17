Дело редактора Ura.ru Аллаярова начнут рассматривать 23 октября

Процесс рассмотрения по существу уголовного дела в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова начнется 23 октября в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Накануне Свердловский облсуд оставил без изменения решение Ленинского райсуда об аресте Дениса Аллаярова до 28 октября. Ранее уголовное дело в отношении журналиста поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский райсуд.

По версии следствия, Денис Аллаяров передавал сотруднику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России Андрею Карпову, который приходится ему дядей, 120 тыс. руб взяткой за оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей. Свердловский журналист обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки), а Андрей Карпов — по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Отметим, что Андрей Карпов на сегодняшний день находится под домашним арестом.

Артем Путилов