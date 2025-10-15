Дело редактора Ura.ru Аллаярова передано в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело в отношении редактора Ura. ru Дениса Аллаярова поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. 29 сентября Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест свердловскому журналисту до 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Денис Аллаяров обвиняется в передаче 120 тыс. руб. взяткой (ч.3 ст. 291 УК РФ) за оперативные сводки, которые требовались для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике, бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, который приходится ему дядей.

Сам экс-полицейский по решению суда находится под домашним арестом по обвинению по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Как сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с ходом расследования, в деле замешан и другой журналист в Екатеринбурге, который, по предварительным данным, мог давать взятки Андрею Карпову за оперативные сводки.

Артем Путилов