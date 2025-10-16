Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО до 28 октября

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского райсуда Екатеринбурга об аресте редактора Ura. ru Дениса Аллаярова до 28 октября, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне уголовное дело в отношении свердловского журналиста поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. По версии следствия Денис Аллаяров обратился к сотруднику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России Андрею Карпову, который приходится ему дядей, с просьбой ежедневно передавать ему за определенную сумму суточные оперативные сводки УМВД России по Екатеринбургу для написания эксклюзивных новостей.

Поначалу сумма взятки была равна 20 тыс. руб. Позже Андрей Карпов дал новые показания, сказав, что всего экс-полицейскому передали 120 тыс. руб через безналичные переводы, в том числе через бабушку Аллаярова.

Денис Аллаяров по обвинению во взятке (ч.3 ст.291 УК РФ) находится в СИЗО. Андрей Карпов, которому инкриминируется ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пребывает под домашним арестом.

Как сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с ходом расследования, в деле замешан другой известный журналист в Екатеринбурге, который, по предварительным данным, мог передать 24 тыс. руб. взяткой Андрею Карпову за оперативные сводки.

Напомним, что Денис Аллаяров заявил отвод всей следственной группе, но ему отказали в удовлетворении ходатайства. Кроме этого, свердловский журналист подал жалобу областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушение следствием Уголовно-процессуального кодекса (УПК) — расследование было проведено в кратчайшие сроки. В жалобе отмечается, что следствие ведется с грубейшими нарушениями, его главная цель — оговорить третьих лиц, взамен на свободу.

Артем Путилов