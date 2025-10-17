Концерт Дмитрия Корчака, спектакль «Эйнштейн и Маргарита» и матч «Сочи — Зенит»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать звезду мировой оперной сцены или посетить спектакль об Альберте Эйнштейне и его возлюбленной. А еще можно сходить на хоккей или футбол. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

19 октября в 19:30 в камерном зале концертного центра «Сириус» сольную программу, состоящую из сочинений композиторов эпохи барокко, исполнит звезда мировой оперной сцены Дмитрий Корчак (тенор).

Стоимость билета — от 3800 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

18 октября в 19:00 на сцене Зимнего театра состоится спектакль «Эйнштейн и Маргарита». В ролях: Алексей Серебряков и Алена Хмельницкая. «Известный факт — в 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской и стала его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в поистине историческую эпоху. В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 5000 руб. (16+)

19 октября в 19:00 в Зимнем театре пройдет спектакль «Аккомпаниатор» по одноименной пьесе Александра Галина. Театр-постановщик — Антреприза. Режиссер — Наталья Тимофеева.

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

17, 18, 19 октября в «Кино Море Молл» состоится премьера фильма «Лермонтов». Это драма о последних часах жизни поэта перед смертельной дуэлью. В роли Михаила Лермонтова — стендапер Илья Озолин. Режиссер — Бакур Бакурадзе.

Стоимость билета — от 530 руб. (16+)

В «Кино Море Молл», «Юбилейном» и «Сочи» на выходных покажут другую киноновинку — комедию «Сердцеед». «Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает ее ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба»,— сказано в описании. Режиссер — Роман Гредин.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

17, 18 и 19 октября в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» покажут премьеру с Хоакином Фениксом и Эммой Стоун — «Эддингтон». «Май 2020 года, в США набирает обороты пандемия. В тихом провинциальном Эддингтоне, где объявлен карантин и введен масочный режим, назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией, который планирует переизбираться и задумывает грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра, не подозревая к каким непредсказуемым последствиям приведет его решение»,— сказано в аннотации. Режиссер — Ари Астер.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Куда сходить еще

17 октября в 19:30 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Автомобилист».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

17 октября в 21:00 в караоке-клубе «Мелодия» (ex. Luna) выступит резидент проекта «Stand Up на ТНТ» и участник фестиваля шоу «Открытый микрофон» Самвел Кафьян.

Стоимость билета — от 800 руб. (18+)

19 октября в 14:30 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч «Сочи — Зенит».

Стоимость билета — от 850 руб. (0+)

