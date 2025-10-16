МИД Индии не подтвердил разговор Моди и Трампа о закупках нефти из России

МИД Индии не подтвердил, что премьер-министр страны Нарендра Моди созванивался с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент утверждал, что разговаривал с господином Моди. Индийский премьер якобы заверил его, что страна прекратит закупать нефть у России.

«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами»,— сказал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня руководители четырех крупных индийских НПЗ заявили Bloomberg, что слова господина Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стали для них неожиданностью. По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью. О планах индийских компаний закупать меньше нефти из России сообщили также источники агентства Reuters. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия наверняка продолжит покупать у РФ сырье, несмотря на призывы Соединенных Штатов.