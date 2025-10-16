Bloomberg: слова Трампа о российской нефти застали индийских нефтяников врасплох

Руководители четырех крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний заявили Bloomberg, что ожидали от США заявлений по российской нефти, но не настолько категоричных. По словам собеседников агентства, участники рынка готовились к возможному сокращению закупки у РФ. Однако слова президента Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал полностью прекратить закупать нефть у России, стали неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители нефтеперерабатывающих компаний заявили, что планируют только сократить закупки российского сырья. Государственная компания Indian Oil Corp и частная Reliance Industries Ltd сейчас оценивают свою практику закупки нефти из РФ, сообщили источники Bloomberg. Управляющий директор Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Мундкур Шьямпрасад Камат заявил, что компания не сокращает поставки российской нефти.

По подсчетам Bloomberg, поставки российского сырья в Индию в октябре составят в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки — примерно на 6% больше, чем в сентябре.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что нефтеперерабатывающие индийские компании намерены сократить импорт российской нефти из-за давления США. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия наверняка продолжит покупать у РФ сырье, несмотря на призывы Соединенных Штатов. Власти Индии официально не подтвердили отказ от российского сырья. МИД страны в четверг заявил, что при принятии решений опирается на национальные интересы. Целями энергетической политики страны были названы обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок.