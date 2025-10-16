Reuters: Индия сократила импорт нефти из РФ на 50% после переговоров с США

США и Индия провели переговоры по вопросу закупок российской нефти, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома. По их итогам индийские НПЗ сократили импорт сырья из России на 50%.

15 октября президент США Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, что страна полностью прекратит закупку российской нефти. Сегодня руководители четырех крупных индийских НПЗ заявили Bloomberg, что слова господина Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стали для них неожиданностью. По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью. В МИД Индии разговор господ Трампа и Моди не подтвердили.