Трамп заявил, что Путин поздравил его с достижением мира на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с тем, что Израилю и «Хамасу» удалось подписать первый этап мирного плана. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по достижению конца войны между Россией и Украиной»,— заявил американский президент.

Соглашение между палестинским движением и Израилем было подписано 9 октября. «Хамас» освободил всех израильских заложников, ЦАХАЛ обязался отвести войска от Газы, стороны начали обмениваться телами погибших — хотя и не без эксцессов. Несмотря на достижение мирных соглашений, Израиль по-прежнему настроен достичь всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию формирований «Хамаса», заявил сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

