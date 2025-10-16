Нетаньяху заявил о планах достичь всех целей войны в Газе

Израиль по-прежнему настроен достичь всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию формирований палестинского движения «Хамас», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он выступил на церемонии в память о погибших в боях в Газе.

Господин Нетаньяху заверил, что Израиль стремится «вернуть всех до последнего» погибших в Газе заложников. Он подчеркнул, что «борьба еще не окончена». «Любой, кто поднимет на нас руку, уже знает, что заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Мы полны решимости добиться победы, которая будет определять нашу жизнь на долгие годы»,— сказал израильский премьер (цитата по ТАСС).

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». 13 октября США, Египет, Катар и Турция, выступавшие посредниками в переговорах, завизировали соглашение о завершении конфликта. Вчера палестинская группировка возобновила выдачу Израилю тел погибших заложников.

