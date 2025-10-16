Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Встреча в Будапеште и конфликт на Украине: что обсудили Трамп и Путин по телефону

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Президенты США и РФ обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа, экономические отношения и возможную личную встречу. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске (август 2025 года)

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Беседа Путина и Трампа была очень хорошей и продуктивной — Белый дом.
  • Трамп планирует встречу с Путиным в Венгрии после переговоров РФ и США на уровне советников.
  • Президенты договорились провести встречу представителей на высоком уровне на следующей неделе. За ней может последовать еще одна встреча Трампа и Путина.
  • Белый дом: Трамп считает, что встреча Путина с Зеленским все еще возможна.
  • Трамп сообщил, что обсудит с Зеленским итоги разговора с Путиным.
  • В предстоящих консультациях РФ и США будет принимать участие глава Госдепа Рубио.
  • Путин поздравил Трампа с решением конфликта на Ближнем Востоке.
  • Трамп после разговора с Путиным предположил, что урегулирование в Газе поможет добиться и украинского урегулирования.
  • Трамп сообщил, что Путин поблагодарил его за участие первой леди США в решении проблем детей в зоне украинского конфликта.
  • Трамп заявил, что он и Путин долго обсуждали то, какой будет торговля РФ и США после урегулирования на Украине.

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

