Встреча в Будапеште и конфликт на Украине: что обсудили Трамп и Путин по телефону

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото