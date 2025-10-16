Встреча в Будапеште и конфликт на Украине: что обсудили Трамп и Путин по телефону
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Президенты США и РФ обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа, экономические отношения и возможную личную встречу. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске (август 2025 года)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Беседа Путина и Трампа была очень хорошей и продуктивной — Белый дом.
- Трамп планирует встречу с Путиным в Венгрии после переговоров РФ и США на уровне советников.
- Президенты договорились провести встречу представителей на высоком уровне на следующей неделе. За ней может последовать еще одна встреча Трампа и Путина.
- Белый дом: Трамп считает, что встреча Путина с Зеленским все еще возможна.
- Трамп сообщил, что обсудит с Зеленским итоги разговора с Путиным.
- В предстоящих консультациях РФ и США будет принимать участие глава Госдепа Рубио.
- Путин поздравил Трампа с решением конфликта на Ближнем Востоке.
- Трамп после разговора с Путиным предположил, что урегулирование в Газе поможет добиться и украинского урегулирования.
- Трамп сообщил, что Путин поблагодарил его за участие первой леди США в решении проблем детей в зоне украинского конфликта.
- Трамп заявил, что он и Путин долго обсуждали то, какой будет торговля РФ и США после урегулирования на Украине.
