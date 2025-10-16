Главные новости за 16 октября. Кавказ

В Дагестане намерены построить центр военно-патриотического воспитания молодежи за 1,5 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Учебно-методический центр «Авангард» разместят на Каспийском побережье в п. Зеленоморском, который расположен в 27 км от Махачкалы.

В Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале поступили члены двух семей с тяжелыми формами ботулизма. Они заразились после употребления домашних заготовок — помидоров и баклажанов.

В Пятигорске 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, переведя им 2,8 миллиона рублей и подав заявление в полиции, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество».

В городе Зеленокумске Ставропольского края 15 октября женщина подожгла здание военного комиссариата. Задержанную женщину допросили — она заявила, что поджог совершила под давлением мошенников. Обстоятельства и ущерб уточняются.

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии начнется масштабная реконструкция водопроводных сетей в сельских поселениях Аргудан и Урух. В муниципалитетах обновят более 9 км инженерных коммуникаций. Планируется, что реализация проекта улучшит условия жизни более чем 2 тыс. жителей района.