Жительница пятигорска потеряла 2,8 млн рублей на лже-инвестициях

В Пятигорске 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, переведя им 2,8 миллиона рублей и подав заявление в полиции, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел почти год назад, когда ей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником аналитического центра по инвестициям. Он предложил дистанционный заработок, и пенсионерка согласилась, поскольку ей обещали прибыль от инвестиций через специальное приложение. В дальнейшем женщина вкладывала небольшие суммы, иногда выводила заработанное, однако перед завершением деятельности ее «брокер» убедил ее перевести дополнительные деньги, которых у пенсионерки не было. В итоге она сделала дополнительные переводы с помощью родственницы, переведя в общей сложности 2,8 миллионов рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

В итоге полиции поручено установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Станислав Маслаков