В Лескенском районе КБР проведут масштабную реконструкцию водопровода

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии начнется масштабная реконструкция водопроводных сетей в сельских поселениях Аргудан и Урух. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В муниципалитетах обновят более 9 км инженерных коммуникаций. Планируется, что реализация проекта улучшит условия жизни более чем 2 тыс. жителей района.

«Проект направлен на повышение качества и стабильности подачи воды, снижение аварийности и износа коммунальных систем. Новые технологии и материалы обеспечат надежную работу сетей на долгие годы вперед», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев

