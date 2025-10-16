В Махачкале госпитализировали две семьи с тяжелой формой ботулизма
В Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале поступили члены двух семей с тяжелыми формами ботулизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба медучреждения.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Сразу две семьи с тяжелыми формами ботулизма сейчас спасают врачи Республиканского центра инфекционных болезней. Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей»,— говорится в сообщении.
По данным, предоставленным «Интерфаксу», в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале были госпитализированы пять человек, которые заразились после употребления домашних заготовок — помидоров и баклажанов.