В Махачкале госпитализировали две семьи с тяжелой формой ботулизма

В Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале поступили члены двух семей с тяжелыми формами ботулизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сразу две семьи с тяжелыми формами ботулизма сейчас спасают врачи Республиканского центра инфекционных болезней. Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей»,— говорится в сообщении.

По данным, предоставленным «Интерфаксу», в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале были госпитализированы пять человек, которые заразились после употребления домашних заготовок — помидоров и баклажанов.

Наталья Белоштейн

