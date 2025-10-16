Краснодар сохранит адресное открытие дверей в трамваях и троллейбусах

МУП «КТТУ» не планирует отказываться от системы адресного открытия дверей в новых трамваях и троллейбусах, несмотря на жалобы жителей Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Механизм, при котором пассажиры должны нажимать специальную кнопку для входа или выхода из салона, запустили 1 июля.

В «КТТУ» объяснили, что такая практика показала свою результативность в поддержании комфортной температуры внутри салона. Ее применяют и в других крупных российских городах.

Ранее в соцсетях появились обращения жителей Краснодара, которые выражали недовольство работой механизма в осенний период. Они предлагали убрать его на время холодов и указывали на возможные проблемы со срабатыванием кнопок с внешней стороны транспорта.

«Ъ-Кубань» писал, что Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Краснодарскому краю продолжает расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «КТТУ» из-за необоснованного повышения стоимости проезда. Предприятие не предоставило документы, подтверждающие экономическую целесообразность роста тарифов, что может свидетельствовать о злоупотреблении доминирующим положением.

Мария Удовик