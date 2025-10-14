УФАС продолжает расследование дела о повышении тарифов на проезд в Краснодаре

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Краснодарскому краю продолжает расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Поводом для возбуждения дела стали материалы прокуратуры Центрального округа Краснодара от 8 ноября 2024 года, где рассматривалась обоснованность повышения стоимости проезда. Согласно данным надзорного ведомства, КТТУ осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на девяти городских маршрутах: №2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55.

В постановлении администрации Краснодара №7855 от 5 декабря 2024 года повышение цен объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, необходимостью обновления подвижного состава и строительством производственных баз. Также учитывалось приведение зарплаты сотрудников предприятия к среднему уровню по городу.

Однако, по данным Росстата, тариф в Краснодаре оказался выше, чем в ряде других регионов. КТТУ не представило документы, подтверждающие экономическую целесообразность роста стоимости. В действиях перевозчика усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10 «О защите конкуренции» 135-ФЗ).

Изначально заседание по делу было назначено на 27 марта 2025 года, затем перенесено на 24 сентября. Окончательное решение пока не принято.

Нурий Бзасежев