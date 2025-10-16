Тело жительницы Кубани опознали через 20 лет после гибели в Испании

Интерпол установил личность женщины, убитой в 2005 году в испанском Виладекане. Ею оказалась жительница Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.

Обстоятельства преступления удалось раскрыть совместными усилиями правоохранительных органов России, Турции и национальной полиции Испании.

Тело погибшей с признаками насильственной смерти обнаружил таксист. На протяжении 20 лет личность пострадавшей оставалась неизвестной.

Прорыв случился благодаря дактилоскопическим учетам Интерпола Испании и Турции — они указали на возможное совпадение с гражданкой России. В августе 2025 года жертву окончательно идентифицировали путем сопоставления генетического профиля с ее сестрой, проживающей в России.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд приговорил жителя Выселковского района Виталия Неярохина к 17 годам лишения свободы за убийство сожительницы с особой жестокостью. Фигурант дела облил погибшую бензином и поджег ее, когда она спала.

Мария Удовик