Жителя Выселковского района осудили на 17 лет за убийство сожительницы

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Выселковского района Виталия Неярохина к 17 годам лишения свободы за убийство сожительницы с особой жестокостью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, 23 апреля 2024 года мужчина, находясь на территории фермерского хозяйства в районе станицы Ирклиевской, в состоянии алкогольного опьянения облил женщину бензином и поджёг ее, когда она спала. Потерпевшая скончалась от полученных ожогов по пути в больницу.

Суд признал Виталия Неярохина виновным по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, способом, опасным для жизни других лиц). Приговором также назначено наказание в виде последующего ограничения свободы на два года.

Отбывать срок фигурант будет в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда. Решение в силу не вступило.

Анна Гречко