Из-за ремонта путей отменят час электричек на Черноморском побережье

В связи с проведением плановых ремонтных работ на однопутном перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель 20 и 21 октября, а также 19 и 20 ноября будет изменен график движения пригородных поездов, в том числе временно отменяются некоторые пригородные поезда. Об это сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации железнодорожников, в указанные даты не будут курсировать составы по маршрутам: Туапсе — Аэропорт Сочи, Туапсе — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт Сочи, Имеретинский Курорт — Туапсе.

Всего в эти четыре дня будет отменено 26 пригородных поездов. СКЖД призывает пассажиров учитывать эту информацию при составлении планов поездок и с пониманием относиться к временным неудобствам.

В сентябре 2025 года пригородные поезда Краснодарского края перевезли 2,3 млн пассажиров, что составляет 90% от числа пассажиров за тот же месяц в 2024 году. В регионе сейчас работает 221 рейс по 37 маршрутам, и в среднем каждый день поездки совершают более 50 тыс. человек.

Несмотря на открытие аэропортов в Геленджике и Краснодаре, интерес к пригородным поездам остается высоким. Однако после открытия воздушного пространства количество пассажиров на маршруте из Краснодара в аэропорт Сочи немного снизилось, в то время как на маршрутах в Краснодар и Новороссийск возросло.

По данным «Ъ-Кубань», за три летних месяца 2025 года пригородные поезда перевезли 7,4 млн пассажиров, что составляет 89% от уровня 2024 года. На изменение числа пассажиров повлияли разные факторы, включая экономическую нестабильность и рост цен на туристические услуги, а также разлив мазута у берегов Анапы и Темрюкского района.

Мария Удовик