В Петербурге задержали студентку за исполнение песни иноагента Noize MC

В Санкт-Петербурге задержали студентку музыкального училища Диану Логинову, выступающую на улице под псевдонимом Наоко. По данным «Фонтанки», это связано с выступлениями задержанной, на которых она пела запрещенную песню рэпера Noize MC (признан в России иноагентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентка музучилища Диана Логинова

Фото: Telegram-канал Дианы Логиновой Студентка музучилища Диана Логинова

Фото: Telegram-канал Дианы Логиновой

Ранее в интернете опубликовали видео с выступлением Наоко и группы «Стоптайм». На кадрах девушка исполняет запрещенную песню рэпера, в то время как слушатели ей подпевают. На видео обратила внимание член Совета по правам человека и главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова. По ее мнению, выступления не являются стихийными, а анонсируются «почти как митинги».

«Фонтанка» утверждает, что девушке могут вменить две административные статьи. В частности, ей могут вменить дискредитацию ВС РФ и организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка.

Диана Логинова учится в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова. В сентябре она стала призером фестиваля «Российская студенческая весна». Наоко прославилась исполнением песен Noize MC (признан иноагентом) и певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова; признана иноагентом). В августе госпожу Логинову уже задерживали.

Никита Черненко