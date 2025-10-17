Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 18–19 октября
16 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм-эмоция «Лермонтов» Бакура Бакурадзе и хоррор «Глазами пса» Бена Леонберга. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Лермонтов
- Режиссер: Бакур Бакурадзе
- В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка
- Жанр: драма / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Бакурадзе — режиссер из поколения "новых тихих", автор медленных молчаливых картин, в которых нарратив отходит на второй план, уступая место образам... Его "Лермонтов" — фильм-эмоция, попытка поймать короткий миг накануне катастрофы и растянуть его, пока не случилось неотвратимое. Та самая "смерть за работой", которую, как говорил Жан Кокто, и фиксирует кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мелочи смерти».
Глазами пса
- Режиссер: Бен Леонберг
- В ролях: пес Инди, Шэйн Дженсен, Ариэль Фридман Ларри Фессенден, Стюарт Рудин, Хантер Гоец
- Жанр: ужасы / США / 72 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для создания пугающей атмосферы Леонберг пользуется стандартными хоррор-методами: тут и сгущающаяся темнота, и внезапно выпрыгивающее из-за угла нечто, и полный набор тревожных звуков, поддерживаемый нервным саундтреком. До поры это работает вполне эффективно, так как подается через восприятие собаки, не смотревшей фильмов ужасов и воспринимающей это все с наивной незамутненностью».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Глушь собачья».
Эддингтон
- Режиссер: Ари Астер
- В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл
- Жанр: драма, комедия, триллер / США, Великобритания, Финляндия / 129 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Итак, добро пожаловать в Эддингтон, штат Нью-Мексико. Население — менее двух с половиной тысяч душ. К концу фильма их поголовье сократится этак душ на семь. Если пересчитать в процентах потенциальные потери от гипотетической гражданской войны в США, которую Астер смоделировал на примере отдельно взятого местечка, на всю страну, волосы встанут дыбом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пустота по-американски».
Двое в одной жизни, не считая собаки
- Режиссер: Андрей Зайцев
- В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Полина Гухман, Александр Замураев, Анна Уколова, Дмитрий Блохин
- Жанр: мелодрама / Россия / 109 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Двое питерских интеллигентов живут одни с собакой. Их дети и внуки уехали, поэтому они видят их только по телефону. Это кино про оптимизм и любовь к друг другу и к жизни. Всего этого сейчас не хватает многим людям, особенно молодым. Поэтому они так тянутся к главным героям картины, к их теплу и дому».
Жатва
- Режиссер: Афина Рахель Цангари
- В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Гарри Меллинг, Рози Макьюэн, Фрэнк Диллэйн, Гордон Браун, Стивен Макмиллан
- Жанр: триллер / Великобритания, Германия, Греция, Франция, США / 133 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Гарри Меллинг (Дадли Дурсль в "Гарри Поттере") и Калеб Лэндри Джонс (Влад Дракула из нашумевшего "Дракулы" и Дуглас Мунуров из "Догмен") оказываются в центре кошмара, где идиллия деревенской жизни оборачивается угрозой. В уединенной шотландской деревне время словно остановилось. Но появление чужака запускает цепочку событий, превращающих традиции в кошмар, а единение — во вражду».
Эдем
- Режиссер: Рон Ховард
- В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел
- Жанр: триллер / США / 129 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Ховарда — не просто неубедительная вариация на тему "человек зол", а продолжение вполне почетной голливудской традиции. Голливуд вообще любит упиваться тем, как идет на дно европейская цивилизация: разве не за живописные картины разлетающегося вдребезги старомодного быта были увенчаны "Оскарами" "Титаник" и "Утомленные солнцем"?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Райское омерзение».
Неизвестный Джон Леннон
- Режиссер: Алан Дж. Паркер
- В ролях: Тарик Али, Хелен Андерсон, Винни Эппис, Джей Берген, Тони Брэмуэлл, Дагал Батлер
- Жанр: документальный, биография / Великобритания / 140 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинокритик Игорь Гаврилов: «Сколько бы добрых слов ни говорил Маккартни о Ленноне на своих концертах или в интервью, его фигура на нынешней, одобренной наследниками карте вселенной The Beatles занимает главное место. Если ты хочешь рассказать эту же историю по-другому, ты не получишь прав на использование песен или официальную кинохронику. Такие фильмы, как «Неизвестный Джон Леннон», делают наше представление о The Beatles и Ленноне более объемным».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Декада сомнений».
Первый на Олимпе
- Режиссер: Артем Михалков
- В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко
- Жанр: драма, спорт, биография / Россия / 107 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки».
Грабитель с крыши
- Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
- В ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон, Эмори Коэн
- Жанр: драма, криминал, комедия / США / 125 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина».
Ужастики. Ожившие рисунки
- Режиссер: Сет Уорли
- В ролях: Бьянка Белль, Кэлон Кокс, Д’Арси Карден, Надя Бенавидес, Даджанэй Коул, Рэнда Ньюман
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / США / 92 мин.
- В прокате: с 9 октября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить».