Декада сомнений

На российских экранах — документальный фильм Алана Дж. Паркера «Неизвестный Джон Леннон». Лента рассказывает о последних десяти годах жизни Джона Леннона, с момента распада The Beatles до его трагической гибели от пули Марка Чепмена. Игорь Гаврилов считает, что фильм не столько восполняет недостающую информацию, сколько снижает пафос и добавляет музыканту земных черт на фоне бесконечной сакрализации.

При известной незатейливости фильм все-таки делает более объемным наше представление и о Ленноне, и о The Beatles

Фото: Borrowed Time The Movie

Режиссера Алана Дж. Паркера не стоит путать с Аланом Паркером, снявшим «Стену» Pink Floyd и «Полуночный экспресс». Этот Паркер — документалист и автор книг о рок-музыкантах. Фильм «Неизвестный Джон Леннон» делался без согласования с наследниками самого Леннона и остальных участников The Beatles. Поэтому никого из них в фильме нет, как нет там и музыки The Beatles и Леннона. В кадре — парад говорящих голов. Преимущественно это интервью журналистов и писателей, взятые специально для фильма, а также несколько архивных телеинтервью Леннона. Есть и интервью с тетушкой Леннона Мими Смит, которая взяла на себя опеку над Джоном, когда ему было 6 лет, и пережила его на 11. До последних дней жизни он созванивался с ней и советовался по всем важным вопросам.

Несмотря на однотипный видеоряд, скрашенный скромной анимацией, само повествование о «позднем Ленноне» представляется чрезвычайно интересным. Спикеры собирают по кусочкам ключевые моменты его жизни — моменты принятия важнейших решений. В первую очередь это касается момента распада The Beatles.

В конце 1960-х Джон Леннон испытывал серьезнейшую психологическую нагрузку, будучи одним из самых авторитетных людей в мире, и вероятно, именно так эту нагрузку и стоит описывать: давая по очереди слово современникам, людям, с которыми он был знаком лично, кому звонил в сложных ситуациях или сомневаясь в своем выборе.

Достоинство фильма Паркера, хоть он частенько и напоминает подкаст, состоит в том, что нам представлен взгляд, отличный от взгляда Пола Маккартни.

В новом веке практически все проекты, так или иначе документирующие историю The Beatles, будь то обновленный фильм о записи альбома «Let It Be» «The Beatles: Get Back» авторства Питера Джексона, фильм Мартина Скорсезе о битломании «Beatles '64» или будущая тетралогия Сэма Мендеса о The Beatles, работают на Пола Маккартни, на его точку зрения. Сколько бы добрых слов ни говорил Маккартни о Ленноне на своих концертах или в интервью, его фигура на нынешней, одобренной наследниками карте вселенной The Beatles занимает главное место. Если ты хочешь рассказать эту же историю по-другому, ты не получишь прав на использование песен или официальную кинохронику. Такие фильмы, как «Неизвестный Джон Леннон», делают наше представление о The Beatles и Ленноне более объемным.

Это не значит, что фильм Алана Дж. Паркера показывает нам Джона Леннона как человека более талантливого или значимого, чем Маккартни. Напротив, из интервью, которые собрал Паркер, следует, что Леннон был человеком уязвимым, поддающимся манипуляциям, сомневающимся, допускающим ошибки. Йоко Оно, по свидетельствам очевидцев, буквально запрыгнула в его лимузин, где он был с первой женой Синтией, и в итоге — в его жизнь. Он написал о Маккартни жесткую песню «How Do You Sleep?» («Как тебе спится?») — и потом очень жалел. Он переживал серьезную наркотическую зависимость. Получение американской грин-карты волновало его гораздо больше, чем мир во всем мире.

Леннон поддерживал все самые радикальные политические движения подряд: участвовал в шествиях за права женщин, независимость Северной Ирландии и против войны во Вьетнаме, а еще дружил с радикальным темнокожим активистом Майклом Иксом, в 1972 году приговоренным к смертной казни. Как сказано в фильме, Леннон не хотел видеть в нем ничего плохого. Деньги, которые Леннон посылал в Северную Ирландию, вполне могли идти на закупку оружия для ИРА. «У него был образ некоего мудреца, но все равно он был ужасно простодушен»,— говорит журналист Крис Салевич.

И при этом все участники фильма говорят о том, что Леннон был прежде всего человеком чести. Он просто не мог позволить себе не сдержать обещание, даже если дал его человеку с сомнительной репутацией.

Практически одновременно с началом проката фильма «Неизвестный Джон Леннон» в сети стал доступна документальная лента Джоанны Стингрей о легендарном ленинградском битломане Коле Васине. Едва ли не весь этот фильм построен на восхвалении Джона Леннона как фигуры, близкой к святости. Васин даже мечтал построить в родном городе храм в честь музыканта. Примерно так Леннона и прочих битлов чаще всего воспринимали советские фанаты, лишенные подробной информации о кумирах. «Конечно, Джон не был святым,— говорит в фильме Алана Дж. Паркера писатель Тарик Али.— Он бы разразился гомерическим смехом, если бы кто-то возвел его в разряд святых». Однако, возможно, самая впечатляющая история в фильме — о том, как Леннон спроектировал декорации для своего не случившегося концертного тура, намеченного на начало 1980-х. Это был замысел настоящего визионера, который, вероятно, только сейчас по силам реализовать музыкальной индустрии. Не храм, но точно памятник самому себе.