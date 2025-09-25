В Краснодаре подвели газ к 1,9 тысячи домов по программе догазификации

За девять месяцев 2025 года в Краснодаре построили сети газоснабжения к 1,9 тыс. домовладениям. План на год предусматривает подключение 2200 объектов. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством заместителя главы города Максима Онищенко, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Краснодаргоргаз» завершило строительство сетей на 1,8 тыс. объектах из 2 тыс. запланированных, в работах задействованы 59 бригад и 28 единиц техники. «Газпром газораспределение Краснодар» подключил 126 объектов из 188, строительство ведут 14 бригад и 13 единиц техники.

Программа догазификации реализуется с 2021 года по поручению президента России и находится на контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Инициатива позволяет бесплатно провести газ до границ участков, а льготным категориям граждан — получить помощь в подключении домов.

Анна Гречко