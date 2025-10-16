Производство минеральной воды на Кубани снизилось на 3% за год

Производство минеральной питьевой воды в Краснодарском крае за январь—август 2025 года составило 89,8 млн л. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со ссылкой на данные Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Показатель снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В ведомстве объяснили падение выпуска снижением покупательского спроса. Причиной стали более низкие среднесуточные температуры весной и летом 2025 года по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2025 года производители ожидают выпустить около 120 млн л минеральной воды.

В регионе работают 12 предприятий, занимающихся выпуском минеральных вод. Крупнейшие из них расположены в Кавказском районе и Горячем Ключе. В последнем за первые полгода 2025 года завод минеральных вод увеличил свою производительность на 10%. Проект начался в феврале 2025 года, и для тестирования была выбрана линия по розливу минеральной и питьевой воды, а также безалкогольных напитков в пластиковые бутылки объемом 0,5 и 1 л.

За шесть месяцев на участке была внедрена система рациональной организации рабочих зон и механизм аналитического мониторинга для оперативного контроля. В результате производительность увеличилась на 10%, продолжительность технологических процессов сократилась на 10%, а доля дефектной продукции уменьшилась также на 10%.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что экономический эффект в 4,2 млн руб. является значимым результатом, и выразил надежду, что успешный опыт будет применен ко всем производственным процессам, что поможет укрепить конкурентоспособность компании на рынке.

«Ъ-Кубань» писал, что предприятия Краснодарского края в 2024 году изготовили 38,6 млн дал безалкогольных напитков, что на 21,4% превышает показатели предыдущего года. Объем изготовления природной минеральной воды в 2024 году достиг 48,6 млн дал.

Мария Удовик