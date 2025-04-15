На Кубани увеличили выпуск безалкогольных напитков на 21% в 2024 году

Предприятия Краснодарского края в 2024 году изготовили 38,6 млн дал безалкогольных напитков, что на 21,4% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

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Объем изготовления природной минеральной воды в 2024 году достиг 48,6 млн дал. Показатель увеличился на 18,2% по сравнению с прошлым годом.

Росту производства способствуют меры поддержки бизнеса, включая субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат по кредитным обязательствам на реализацию инвестпроектов.

В отрасли функционируют 52 предприятия, из которых 39 специализируются на выпуске минеральной питьевой воды. Кубанские компании поставляют прохладительные напитки как в российские регионы, так и за рубеж – в страны Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.

Производственные мощности региональных предприятий позволяют ежегодно выпускать 50 млн дал минеральной и питьевой воды. Среди крупнейших изготовителей — АО «Завод минеральных вод Горячеключевской», ООО «Прибой», ООО «Кавказский Бювет».

Нурий Бзасежев