Новак: Индия продолжит импортировать нефть из России

Вице-премьер Александр Новак выразил уверенность, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее импорт. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его в том, что Индия прекратить закупать российскую нефть.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество»,— заявил Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). «Мы видим сигналы только в прессе сегодня, — добавил он, — о том, что заявляют наши партнеры, что никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь».

По его словам, российская сторона продолжает взаимодействия с Индией. «Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен»,— добавил он. По данным агентства Reuters, некоторые индийские компании, занятые в нефтепереработке, уже готовятся к сокращению закупок нефти из России. Власти Индии эту информацию не комментировали.