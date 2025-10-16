Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Reuters: индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти

Некоторые индийские компании, занятые в нефтепереработке, намерены меньше закупать российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Агентство отмечает, что давление на власти Индии оказывают США, которые считают, что сокращение импорта российской нефти приблизит урегулирование конфликта на Украине.

Новак: Индия продолжит импортировать нефть из России

Президент США Дональд Трамп накануне, 15 октября, заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его в том, что Индия прекратит закупать российскую нефть. В тот день индийская делегация прибыла в Вашингтон на переговоры о торговых пошлинах.

