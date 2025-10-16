Reuters: индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти

Некоторые индийские компании, занятые в нефтепереработке, намерены меньше закупать российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что давление на власти Индии оказывают США, которые считают, что сокращение импорта российской нефти приблизит урегулирование конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп накануне, 15 октября, заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его в том, что Индия прекратит закупать российскую нефть. В тот день индийская делегация прибыла в Вашингтон на переговоры о торговых пошлинах.