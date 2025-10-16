Отставка главы Кинельского района Юрия Жидкова была предопределена

О том, что Юрий Жидков покинет пост главы Кинельского района, было известно еще до визита в район губернатора Вячеслава Федорищева, сообщил «Ъ-Волга» источник в правительстве региона.

У Юрия Жидкова, которого губернатор во вторник, 14 октября, по итогам визита в Кинельский район матом отправил в отставку, в конце текущего месяца истекал срок полномочий, на новый срок его кандидатуру выдвигать не планировалось.

Согласно уставу Кинельского района, новых кандидатов на пост главы Кинельского района должна определить конкурсная комиссия по результатам конкурса, а победитель будет избран Собранием представителей района.

В Кинельском районе утром 14 октября Вячеслав Федорищев осмотрел ряд социальных объектов и счел их состояние неудовлетворительным. Позже он сообщил в своем канале в Max, что принял «решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку».

Вечером 14 октября в одном из анонимных самарских Telegram-каналов появилась короткая видеозапись, на которой глава региона отправляет чиновника в отставку с использованием неприличного слова из трех букв. Поздним вечером Вячеслав Федорищев опубликовал в Max полную версию этого видео, на котором неприличное слово уже «запикано», и рассказал, что повел себя эмоционально, так как увидел «на задворках школы, в осенней грязи» камень с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны.

Утром 15 октября стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Позже глава региона извинился «перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму».

Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Дмитрий Григошкин. Инициативу губернатора о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования должна рассмотреть городская дума Кинеля.

