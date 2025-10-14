Глава Кинельского района Самарской области отправлен в отставку

Пост главы Кинельского района Самарской области покинул Юрий Жидков. Решение принял губернатор Вячеслав Федорищев, который сегодня, 14 октября, посетил район.

«К сожалению, дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности. Я его представлю буквально в ближайшие несколько недель», — сообщил губернатор в своем канале в Max.

Юрий Жидков был избран главой Кинельского района в октябре 2020 года по итогам конкурса. Кандидатуру Юрия Жидкова единогласно поддержали депутаты районного собрания представителей.

Среди прочего Вячеслав Федорищев посетил школу в пос. Кинельском, где завершился капитальный ремонт, встретился с воспитанниками Центра вольной борьбы, осмотрел ФОК Premium Sport , встретился с представителями поискового отряда и посетил ледовый дворец в Усть-Кинельском, где занимаются воспитанники хоккейного клуба «Академия».

Сабрина Самедова