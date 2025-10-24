Один город — два имени

Почти 60 лет в своей истории, с 1932-й по 1990 год, Нижний Новгород носил имя своего самого знаменитого жителя — писателя Максима Горького. Известно, что сам он из-за этого чувствовал неловкость, но за полвека в городе выросло несколько поколений горьковчан — население города увеличилось почти на 1 млн человек. Поэтому, когда в конце 1980-х в очередной раз заговорили о возвращении городу исторического названия, многие были против. «Стиль» собрал воспоминания очевидцев тех событий и исторические факты.

Из Нижнего — в Горький

В 1932 году в СССР отмечали 40-летие литературной деятельности А. М. Горького (Максима Горького), к тому моменту уже прославленного писателя, основоположника соцреализма. В честь юбилея ему вручили орден Ленина, свои приветствия направили высшие партийные чины и лично И. В. Сталин. Считалось, что таким образом руководство страны выражало свою благосклонность писателю, который тогда жил в Италии, и санкционировало его возвращение в страну.

Формально инициатива о переименовании Нижнего Новгорода в Горький, как водится, поступила снизу: в конце августа на торжественном собрании в канавинском Дворце культуры, посвященном юбилею творческой деятельности земляка, с таким предложением выступил сормовский рабочий Овсянников, его поддержали портовый грузчик Карнадский и автозаводец Баруздин. Решение быстро оформили как партийную инициативу, и уже 7 октября 1932 года новое название Нижнего Новгорода своим постановлением утвердил президиум ЦИК СССР.

Некоторые историки называют это решение «подарком Сталина»: в 1930-е годы имя Максима Горького в разных городах старались увековечить в названиях улиц, площадей, музеев. Именно тогда, например, в улицу Горького была переименована Тверская в Москве, его имя получил МХАТ.

Самому писателю от такого внимания было неловко. «Я слишком стар для того, чтобы скромничать, но, разумеется, я понимаю, что мои заслуги переоценены», — говорил он на торжественном собрании в свою честь в Большом театре.

Из Горького — в Нижний

Идея о возвращении городу исторического названия впервые зазвучала публично уже в конце 1950-х, на волне десталинизации — с таким предложением выступил секретарь парткома Горьковского университета, преподаватель кафедры истории КПСС Кирилл Маслов. В областном партийном руководстве инициативу одобрили, но советские писатели, в числе которых были А. Т. Твардовский, В. П. Катаев, К. И. Чуковский, посчитали это оскорблением памяти Горького и заявили об этом в письме в ЦК КПСС. «Хрущев (Н. С. Хрущев — первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 гг. — «Ъ») спорить с инженерами человеческих душ в преддверии решающей схватки со сталинистами из ЦК не рискнул, и город Горький сохранил свое название», — рассказал в интервью «Стилю» доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Федор Селезнев.

А уже в конце 1980-х, со сменой контекста, предложение о переименовании поступило от интеллигенции — общественное движение о возвращении исторических названий советским городам возглавил академик Д. С. Лихачев, учредивший Советский фонд культуры. 4 октября 1987 года в «Горьковской правде» было опубликовано открытое письмо «Прежнее имя города предлагают вернуть читатели», которое подписали коренные нижегородцы: академики Б. А. Королев и А. В. Гапонов-Грехов, писатель В. А. Шамшурин и художник И. М. Ашкенази. Ссылаясь на поддержку Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Советского фонда культуры, они называли возможное решение о переименовании «актом исторической справедливости».

Кроме того, указывалось, что возвращение исторического названия «отвечало бы и пожеланиям самого нашего великого земляка Максима Горького, который неоднократно высказывал свое неодобрение по поводу присвоения Нижнему Новгороду его литературного псевдонима» — он «отвечал его личной литературной судьбе, но никак не годился для названия города».

Когда дошло до обсуждений на заседании горсовета народных депутатов, одним из самых дискуссионных был финансовый вопрос. «Горисполком на сессии горсовета объявил, что расходы по переименованию города составят 50-60 млн руб. В результате большинство депутатов проголосовало против этого предложения. Фактически же эта сумма, по подсчетам специалистов, не должна превысить 500 тыс. руб.», — докладывал в 1989 году в Москве на конференции «Исторические названия — памятники культуры» нижегородский художник И. М. Ашкенази.

На общественное обсуждение вопрос вынес тогдашний мэр Омари Шарадзе (руководил городом с 1989-го по 1991 год — «Ъ»). Комментируя журналистам, зачем ему это, он отвечал: «Один грузин отнял у города историческое имя. Значит, другой грузин должен восстановить историческую справедливость». В марте 1990 года в ходе выборов в Верховный Совет РСФСР горожан заодно опросили и о переименовании (закон о референдумах был принят позже — «Ъ»), большинство высказались «за».

С тем же результатом завершилось и новое голосование депутатов горсовета. «Широкое общественное обсуждение и социологическое исследование, проведенное в городе, показали обоснованность гражданского движения за возвращение городу исторического имени. Начавшийся в период перестройки процесс возвращения городам их исконных имен необратим. И чем быстрее в нашем городе совершится этот акт, тем более достойным будет выглядеть принято решение в памяти потомков», — говорится в решении горсовета от 10 мая 1990 года.

На формальности ушло еще около полугода. В августе областной совет народных депутатов в своем решении отметил, что возвращение исторического названия «ни в коей мере не умаляет памяти великого пролетарского писателя М. Горького». Кроме того, «для сокращения затрат» предлагалось провести работу по переименованию за один-два года, а также открыть в областной конторе Госбанка счет для пожертвований.

22 октября 1990 года Верховный совет РСФСР утвердил переименование Горького в Нижний Новгород.

