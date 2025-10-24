Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Ходырев

— Об исторических названиях вспоминали и до 1990 года, гораздо раньше: в 1970 году огромный Советский район города разделили на два, так появился Нижегородский район, включивший весь исторический центр, и тоскующее по Нижнему Новгороду население на время удовлетворили.

Когда в конце 1980-х пошла новая волна, жаркой борьбы не было, но два мнения все-таки существовали. Причем молодежь была за то, чтобы оставить город Горьким, а старики — за то, чтобы вернуть историческое название. Я понимал и ту, и другую точку зрения. Но как отвечавший за финансы, людям объяснял: решение о переименовании вроде бы простое, но если оно будет принято, последуют затраты на его осуществление.

Председателем исполкома горсовета народных депутатов тогда был Владимир Степанович Бодякшин. И в итоге переименовать город — это было решение именно горсовета, которое потом потянуло за собой и изменение названия области, с Горьковской на Нижегородскую. Этот процесс был долгим, наложились события начала 1990-х… На Урале ведь в итоге сделали по-другому: Свердловск стал Екатеринбургом, но область осталась Свердловской.

При голосовании каких-то волнений не было, все прошло спокойно, с небольшим перевесом голоса разделились в пользу Нижнего Новгорода. В итоговом постановлении все сформулировали очень корректно и аккуратно, отметив, что своим решением не умаляем значимости великого пролетарского писателя.

На первую демонстрацию после переименования студенты несли транспарант: «Город Нижний, а жизнь горькая».

Молодежь все воспринимала с юмором.