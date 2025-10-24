Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гор

Фото: Арсенал Анна Гор

Фото: Арсенал

— Нижний Новгород очень быстро вспомнил свое родное название и перестал быть Горьким. Но, безусловно, период, когда он был закрытым городом представляет собой большой интерес с точки зрения культуры и истории. Настолько, что в нашем городе должен когда-нибудь появиться музей города Горького или даже музей культуры города Горького, которая была очень неординарной для закрытого города. Закрытые города, которые существуют сейчас, не имеют того масштаба и того количества жителей, который имел Горький.

Теперь же важно, что Нижний Новгород — это очень динамично развивающийся мегаполис, в котором ежедневно появляются новые дома. И очень многие люди, мечтая о доме, его обретают — в городе, который они способны полюбить.