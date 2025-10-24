Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абышев

Сергей Абышев



— В 1990 году, когда шла активная кампания за возвращение Горькому исторического названия Нижний Новгород, мне было 20 лет и я был депутатом Горьковского городского совета народных депутатов. Я был против переименования города. Нужно понимать, что исторический Нижний Новгород — это территория в границах маршрута трамвая-«двойки». Все остальное в Нижний Новгород не входило. Кунавинская слобода не была в составе Нижнего Новгорода, как и Соромовская слобода или деревня Монастырка. Это были отдельные поселения. Даже известная Нижегородская ярмарка переехала в город только в XIX веке, а до этого она была в Макарьеве.

А город Горький — это символ индустриализации. Агломерация, возникшая в результате его промышленного развития в советскую эпоху. Вопрос с переименованием Горького в Нижний Новгород инициаторы раскачивали через горсовет. По сути, они вводили новый бренд, хотя везде был известен именно Горький. Нижний Новгород никто тогда в Советском Союзе и мире особо не знал.

В том числе и за рубежом наш город знали как Горький, потому что к нам был сослан академик Андрей Сахаров. После смены названия железнодорожная станция оставалась «Горький-Сортировочный», международный код аэропорта до сих пор GOJ. Горький прошел Великую Отечественную войну, в 1941-1942 годах горьковчане практически полностью снабжали фронт оружием. Как этим людям тогда было объяснить, что они теперь нижегородцы?

Я был против переименования в том числе и потому, что это подразумевало огромные лишние расходы на смену документов, бланков, вывесок. Меняли же и названия районов, улиц. В то время, на мой взгляд, это не давало ничего.

Нужно обсуждать в связке два происходивших тогда события: переименование города и его открытие. Мы ведь жили в закрытом городе. По логике нужно было открывать Горький, а не Нижний Новгород.

Многие промышленники тогда тоже были против переименования города. Автозаводские депутаты голосовали против, сормовичи тоже. В горсовете было около 200 человек, но сторонники Нижнего Новгорода убедили большинство и набрали больше 100 голосов. В общем, это было очень непростое решение, которое принималось в борьбе. Я до сих пор думаю, что мы тогда больше потеряли, чем приобрели.