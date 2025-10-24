«Возвращение к истокам невозможно оценить никакими деньгами»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сериков

Александр Сериков



— Кампания, развернувшаяся в 1990 году за возвращение исторического названия городу, была следствием политики гласности того времени и настроений в обществе. Активность началась примерно в 1987 году. Появились так называемые неформальные движения, многое стало делаться по-другому, народ осмелел, заговорил. В целом в обществе зрела оценка состояния города, области, страны — всем хотелось, чтобы стало лучше. А как это сделать, не знал никто.

В моем понимании переименование не стало мощным событием. Хотя, когда дело дошло до обсуждения на городском совете, были разного рода совещания, в том числе в Круглом зале горисполкома, вмещавшем 600 человек, собиралось по 300–400 человек, которые пытались дебатировать и обсуждать. Обсуждения были достаточно бурные.

Упоминалось, что переименование должно обойтись в несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей, называлась цифра в 40–50 млн руб. Для сравнения: годовой бюджет Нижегородского района тогда составлял 9 млн руб. Основным докладчиком по этим вопросам была руководитель горфинотдела Нина Васильевна Палкина — знаменитый, уважаемый человек, она много лет управляла финансами города, пользовалась большим авторитетом и доверием.

Решение в итоге было принято, итоговая сумма затрат оказалась меньшей. Если оглядываться на события 35-летней давности сейчас: деньги или цель, которая была достигнута, — то, конечно, действия инициаторов и сторонников переименования были правильными. Все-таки более 700 лет город носил имя Нижний Новгород.

Но споры и разные позиции были. Многие из тех, кто ушел на войну и сложил там голову, были рождены именно в Нижнем Новгороде. А когда заговорили о переименовании, большая часть жителей была уже горьковчанами. Я сам тогда не был сторонником переименования. Я родился и жил в городе Горьком.

Когда в 1932 году переименовывали Нижний Новгород в Горький, в нем проживало около 300 тыс. человек, в 1936-м — 660 тыс., в 1941-м — 740 тыс., а в 1961 году — уже 1,32 млн. Если от этой цифры оттолкнуться, то население прибавилось на миллион и прибавилось оно в городе Горьком.

Возможно, на многих сказывалось влияние самого Горького: «Буревестника», «Старуху Изергиль» и «Мать» читали все, с именем писателя многое было связано. С этой точки зрения, Горький и, например, Вячеслав Молотов, имя которого в советские годы носила Пермь, занимали разное место в умах и сознании.

Собственно голосованию на горсовете народных депутатов предшествовал мини-опрос в Малом совете, организованный председателем горсовета Александром Косариковым. Опрос показал, что примерно половина состава малого совета за, половина — против, какое-то количество относилось нейтрально. Вынесли вопрос на заседание городского совета и в общем-то согласились, что пришла пора вернуть историческое название.

Тогда же на заседаниях демократического совета звучали предложения о том, что надо не просто переименовать улицу Свердлова в Большую Покровскую, а снести памятник Свердлову. Горячие головы были всегда, но им не дали этого сделать: не вы ставили, не вам и убирать.

Сейчас я считаю, что переименование дало нам знание своих корней, это очень важно. Возвращение к истокам невозможно оценить никакими деньгами, поэтому сделано было все правильно. Чувство гордости за город, в котором живешь, за историю этого города, имеет крайне важное значение. Деньгами это чувство не измерить. Денег не хватит!