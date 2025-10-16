Песков: Москва ориентируется на официальную позицию Индии по закупкам нефти РФ

Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления официального Нью-Дели. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в отказе от закупок Индией российской нефти.

«Здесь нужно, наверное, больше ориентироваться на заявление министерства иностранных дел (Индии. — "Ъ"), которое было сделано после заявления (Дональда. — "Ъ") Трампа,— заметил Дмитрий Песков. — Там, собственно, дается оценка [Нью-]Дели. Лучше ориентироваться на это».

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в готовности прекратить покупать нефть из России. По словам американского лидера, отказ от закупок российской нефти приблизит окончание конфликта на Украине. Он отметил, что намерен добиться этого от Китая. После предупреждений Дональда Трампа агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что некоторые индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти. Вице-премьер Александр Новак в контексте сообщений о намерении Индии сократить импорт российской нефти заявил, что она востребована и экономически выгодна. Он выразил уверенность, что Индия продолжит закупать нефть из России, а сигналы об обратном — пока только сообщения в СМИ.

Анастасия Домбицкая