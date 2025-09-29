Россия и Индия не слышат Америку

Индия рассматривает возможность приобретения дополнительных российских комплексов С-400 «Триумф» или систем нового поколения С-500 «Прометей». Об этом со ссылкой на индийские правительственные источники сообщила 29 сентября газета The Print. Развитие военно-технических и торгово-экономических связей двух стран происходит на фоне подготовки 23-й российско-индийской встречи в верхах, запланированной на декабрь в Дели. Обе стороны дают понять, что их сотрудничество не остановит негативная реакция США, добивающихся от Индии «дружбы против» России. Как заявил по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не видит угрозы своим связям с Индией. Индийская сторона также отвергает давление США и НАТО.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» во время учений

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

О том, что Москва и Дели обсуждают новые крупные оборонные контракты, газета The Print сообщила со ссылкой на источники в правительстве Нарендры Моди. По информации собеседников издания, возросший интерес индийской стороны к приобретению большего количества российских систем С-400 связан с их высокой эффективностью, которая была продемонстрирована в ходе операции «Синдур» в мае этого года против армии Пакистана.

Помимо С-400, как пишет The Print, индийские военные присматриваются к ЗРС С-500 «Прометей» и изучают возможность пополнить ими свой арсенал.

В 2018 году Индия подписала соглашение о покупке у России пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первый такой ракетный комплекс был размещен в штате Пенджаб на границе с Пакистаном. После операции «Синдур» премьер-министр Моди заявил, что ЗРК С-400 стал в этой операции определяющей силой, и даже сфотографировался на фоне С-400.

Как заявил 2 сентября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, сотрудничество России и Индии может быть расширено за счет наращивания поставок Дели комплексов С-400 и в настоящее время стороны ведут об этом переговоры.

Военно-техническое сотрудничество развивается на фоне подготовки к визиту президента Владимира Путина в Индию, намеченного на декабрь.

Как сообщили в МИД Индии, в ходе состоявшейся в Дели 25 сентября встречи премьер-министра Моди с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым индийский лидер подтвердил, что он с нетерпением ждет саммита с Владимиром Путиным.

Еще одно заявление о сотрудничестве с Россией Нарендра Моди сделал на прошлой неделе на открытии международной торговой выставки UP International Trade Show, проходившей с 25 по 29 сентября в штате Уттар-Прадеш и включавшей в свою программу бизнес-диалог Россия—Индия. «С Россией мы укрепляем проверенное временем партнерство»,— заявил Нарендра Моди, отметив особо прочные связи в области ВТС.

Это заявление прозвучало на фоне обострения отношений с США после введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийский импорт. Половина этих пошлин была введена в августе — как утверждает Белый дом, из-за роста объемов закупок Индией нефти у России.

Учитывая, что российско-индийское стратегическое партнерство стало серьезным раздражителем для администрации Трампа, этой теме уделил особое внимание на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос одного из индийских СМИ о том, какие шаги Москва предпринимает для «спасения» партнерства с Индией на фоне угроз США, Сергей Лавров назвал саму постановку вопроса странной. «Наше партнерство не под угрозой. У меня никаких сомнений нет. На него никто не покушается, а если кто-то и будет делать подобные шаги, то индийский премьер, министр иностранных дел объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров»,— отметил Сергей Лавров.

Еще один острый вопрос касался возможного обсуждения индийской темы на встрече Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшейся 24 сентября на полях Генассамблеи ООН и проходившей в закрытом формате. Как пояснил Сергей Лавров, он не собирался обсуждать Индию с Марко Рубио, считая это неуместным. «Мы в принципе не имеем привычки обсуждать кого бы то ни было, тем более наших друзей, с третьими государствами»,— пояснил он.

Последние заявления индийской стороны также указывают на то, что Дели отвергает оказываемое на него давление со стороны США и НАТО с требованием сворачивать сотрудничество с Россией.

Как заявил на прошлой неделе официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, США, а также страны ЕС и НАТО, критикующие Индию за закупки российской нефти, должны воздерживаться от двойных стандартов.

«Я хотел бы привлечь ваше внимание к некоторым комментариям, которые были высказаны несколькими лидерами, включая президента Трампа. Страны ЕС, НАТО и "Группы семи" также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. В этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов»,— заявил индийский дипломат.

Как сообщает агентство Bloomberg, индийская сторона предупредила администрацию США, что ограничение индийского импорта российской нефти было бы возможно лишь при разрешении Штатов на закупки нефти у других стран. «Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами Индии Вашингтону необходимо было бы разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции,— Ирана и Венесуэлы»,— отмечает агентство.

Таким образом, в ответ на невыполнимое для нее требование США индийская сторона выдвинула встречное требование, невыполнимое уже для Вашингтона.

Отстаивая свое право развивать сотрудничество с Россией, индийская сторона по-прежнему делает ставку на стратегическое партнерство с Вашингтоном. «Мы рассчитываем увеличить объем торговли энергоносителями с США в ближайшие годы. Как близкие друзья и естественные партнеры, мы обеспечим значительную долю участия США в достижении наших целей энергетической безопасности»,— заявил на прошлой неделе, выступая на индийско-американском стратегическом форуме в Нью-Йорке, министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Сергей Строкань