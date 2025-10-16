Новак: российская нефть востребована и экономически выгодна

Вице-премьер Александр Новак в контексте сообщений о намерении Индии сократить импорт российской нефти заявил, что она востребована и экономически выгодна. Он выразил уверенность, что Индия продолжит закупать нефть из России, а сигналы об обратном — пока только сообщения в СМИ.

«Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество»,— сказал Александр Новак журналистам на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы видим сигналы только в прессе сегодня о том, что заявляют наши партнеры, что никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь», — добавил он.

С июня 2022 года Россия — главный поставщик нефти в Индию. По итогам семи месяцев 2025 года, экспорт российского сырья составил 87,5 млн тонн — 36,4% в общей структуре нефтяного импорта Индии.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, что страна прекратит покупать нефть из России. Следом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что некоторые индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти. Власти США полагают, что если заставить партнеров покупать меньше российской нефти, это может приблизить урегулирование конфликта на Украине.