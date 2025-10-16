Бессент: США собираются покупать доли в стратегически важных компаниях

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью CNBC, что правительство страны намерено активнее приобретать доли в компаниях из стратегически важных секторов экономики. Тем самым, отметил министр, США хотят усилить контроль над стратегическими секторами, чтобы противодействовать экономической политике Китая и вводимым им экспортным ограничениям.

Фото: Ken Cedeno / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Господин Бессент заявил, что, в частности, новые серьезные ограничения со стороны КНР на экспорт редкоземельных металлов означают, что США необходимо стать самодостаточными в их добыче или полагаться в этом отношении на надежных союзников. Среди стратегически важных отраслей он назвал помимо добычи редкоземельных металлов судостроение, производство полупроводников, сталелитейную и фармацевтическую промышленность.

Ранее власти США приобрели доли в нескольких компаниях, включая 10% в корпорации Intel и пакетов акций в компаниях, добывающих редкоземельные металлы, в том числе Lithium Americas и MP Materials.

Яна Рождественская