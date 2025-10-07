Власти США вложились в добычу металлов на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о покупке 10% акций канадской компании Trilogy Metals, занимающейся добычей металлов на Аляске, за $35,6 млн.

После публикации заявления акции Trilogy Metals — компании всего с пятью постоянными сотрудниками на конец 2024 года и убытком в $1,7 млн в последнем квартале — подорожали более чем на 200%.

Выделенные властями США средства предполагается направить на разработку месторождения Эмблер на Аляске, на котором добывают медь, цинк, кобальт и другие металлы, а также на развитие проекта Ambler Road, предполагающего создание 340-километровой подъездной дороги к месторождению. В 2024 году проект был остановлен из-за возможного негативного влияния на окружающую среду, однако господин Трамп, став президентом, разрешил строительство

Администрация президента США активно выражает интерес к добывающим компаниям, прежде всего связанным с редкоземельными металлами. Ранее Соединенные Штаты купили доли в компаниях Lithium Americas и MP Materials. Несколько дней назад Reuters со ссылкой на источники написало, что США рассматривают возможность покупки доли в компании Critical Metals, занимающейся добычей редкоземельных металлов в Гренландии.

Яна Рождественская